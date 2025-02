Nidal Bchiri, le Soldat marocain prêt à conquérir Glory Kickboxing

Le kickboxeur néerlando-marocain Nidal “Le Soldat” Bchiri s’apprête à entrer dans l’arène du prestigieux tournoi Last Heavyweight Standing de Glory Kickboxing. Avec 32 combattants en lice et une finale prévue en 2025, cette compétition s’annonce comme l’une des plus féroces de l’histoire du kickboxing.

Bchiri, déjà habitué aux rings internationaux, a fait ses preuves sur les circuits Enfusion et K-1 au Japon, affrontant des adversaires redoutables comme le Serbe Miloš Cvjetićanin, vainqueur du tournoi de qualification du K-1 World GP 2024, ou encore Errol Zimmerman, connu pour avoir mis KO Rico Verhoeven par le passé.

Avec Jamal Ben Saddik déjà confirmé dans le tournoi, la participation de Bchiri renforce la présence marocaine dans cette compétition de haut niveau. Reste à savoir si des noms comme Rico Verhoeven ou Antonio Plazibat décrocheront une wildcard pour rejoindre la bataille, ce qui ajouterait une pression supplémentaire sur les participants.

Les fans sont en ébullition à l’approche du coup d’envoi prévu le 5 avril. Seul un homme restera debout à la fin, et Nidal Bchiri compte bien être celui qui marquera l’histoire du kickboxing.