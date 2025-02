Le Danois JYSK s’implante au Maroc avec un fort intérêt pour le recrutement

La chaîne de magasins danoise JYSK se prépare à son lancement au Maroc. Le spécialiste de mobiliser et d’articles de maison ouvrira sa première enseigne, en avril prochain à Casablanca. L’intégration de l’entreprise au marché national suscite d’ores et déjà un grand intérêt, avec 5 000 candidatures reçues. «Nous prévoyons d’embaucher 50 nouveaux collègues au Maroc d’ici la fin de l’année», a déclaré Mikael Nielsen, vice-président exécutif Retail chez JYSK.

«C’est formidable de voir le nombre de candidatures reçues. Nous sommes fiers de l’intérêt pour JYSK, surtout sur un marché où nous ne sommes pas encore assez connus. Un accueil chaleureux nous a été réservé au Maroc – tant par les nouveaux collègues que les partenaires commerciaux», a ajouté Nielsen.

En termes de recrutement, l’entreprise a déjà embauché 18 employés au Maroc, dont cinq directeurs de magasin, deux employés logistiques et onze membres du personnel administratif pour son siège social de Casablanca.

Les projets d’expansion étant en cours, JYSK prévoit son lancement au Maroc avec deux magasins et une boutique en ligne. Dans ce contexte, le directeur pays de JYSK dans le royaume, Igor Raić, affirme que la formation et l’intégration aux valeurs de l’entreprise vont bon train. «Les nouvelles recrues se forment actuellement au Danemark et dans d’autres pays JYSK», a-t-il déclaré.

Le processus de recrutement devrait se poursuivre tout au long de l’année, puisque JYSK prévoit d’ouvrir d’autres magasins à travers le Maroc.