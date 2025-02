Maroc : le cheptel en chute de 38 % après 6 années de sécheresse

Le cheptel bovin et ovin marocain a chuté de 38 % depuis le dernier recensement réalisé il y a neuf ans, a déclaré le ministre de l’Agriculture Ahmed El Bouari ce jeudi. En cause : six années consécutives de sécheresse qui ont vidé les barrages, provoqué des pertes massives d’emplois agricoles et contraint le pays à accélérer ses projets de dessalement de l’eau de mer.

Le déficit pluviométrique atteint 53 % cette année par rapport à la moyenne des trente dernières années, a précisé le ministre.

Avec des pâturages de plus en plus rares, la production de viande a chuté, poussant le Maroc à augmenter ses importations de bétail et de viande rouge. Pour stabiliser les prix, la loi de finances 2025 prévoit la suspension des droits de douane et de la TVA sur les bovins, ovins, chameaux et viandes rouges. Depuis le début de l’année, le pays a importé 124 000 moutons, 21 000 bovins et 704 tonnes de viande rouge, a indiqué Ahmed El Bouari.

Dans les principales régions agricoles du Doukkala et de Souss-Massa, les barrages d’irrigation affichent des taux de remplissage de 2 % et 15 % respectivement. À l’échelle nationale, les réserves en eau ont chuté à 26 % de leur capacité, l’approvisionnement en eau potable étant prioritaire sur l’irrigation agricole.

Les surfaces cultivées en blé tendre, blé dur et orge atteignent 2,6 millions d’hectares, en légère hausse par rapport aux 2,4 millions d’hectares de l’an dernier. Cependant, la production finale dépendra de l’évolution des précipitations d’ici fin mars, a souligné le ministre. En 2024, la sécheresse avait fait chuter la récolte céréalière à 3,1 millions de tonnes, soit 43 % de moins qu’en 2023.