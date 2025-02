Maroc : Mitsubishi Power fournira les turbines à gaz pour la centrale électrique Al Wahda

Mitsubishi Power, une division de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), a récemment remporté un contrat majeur au Maroc. La société a annoncé qu'elle fournira deux turbines à gaz ainsi que des équipements auxiliaires pour la centrale électrique à gaz en cycle ouvert d'Al Wahda, détenue et exploitée par l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) du Maroc.

La centrale située près du barrage d'Al Wahda dans la province de Ouezzane, devrait produire une puissance combinée de 990 MW. Cette capacité représente environ 7 % du réseau électrique national.

La cérémonie de signature officielle s'est tenue à Rabat, au siège de l'ONEE. Parmi les participants figuraient le PDG de l'ONEE, Tarik Hamane, le président et PDG de Mitsubishi Power EMEA, Javier Cavada, et le président de la région MENA, Khalid Salem. Une délégation de haut niveau de China Energy Engineering Corporation Limited (CEEC), partenaire du consortium du projet, était également présente.

Les turbines à gaz M701JAC de Mitsubishi Power sont reconnues pour leur capacité à co-brûler de l'hydrogène avec du gaz naturel, offrant ainsi une fiabilité et une efficacité de pointe. Cette technologie s'aligne avec les objectifs de durabilité à long terme du Maroc, offrant une flexibilité pour les futurs efforts de décarbonisation.

Les turbines de Mitsubishi Power, capables de gérer des variations rapides de charge et des démarrages fréquents, garantiront la fiabilité du réseau sans compromettre l'intégrité des équipements. La centrale devrait être opérationnelle d'ici 2027.