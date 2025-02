Le Maroc, invité d’honneur du Festival du Livre de Paris 2025

Le Maroc sera à l’honneur lors du Festival du Livre de Paris, prévu du 11 au 13 avril prochain au Grand Palais Éphémère. L’annonce a été faite ce jeudi par la ministre française de la Culture, Rachida Dati, lors d’une conférence de presse en présence de l’ambassadrice du Royaume en France, Samira Sitail.

«Je suis très heureuse et très honorée de voir le Maroc participer cette année en tant que pays invité d’honneur», a déclaré Mme Dati, soulignant les liens historiques et culturels entre les deux pays. Elle a rappelé que la culture joue un rôle central dans le partenariat d’exception entre la France et le Maroc, notamment à travers la francophonie, qui demeure un espace de création et de dialogue pour de nombreux écrivains marocains.

Samira Sitail a, pour sa part, salué cette invitation comme une reconnaissance du dynamisme littéraire marocain. «C’est une fierté pour le Maroc d’être à l’honneur de ce festival, une occasion de célébrer une littérature enracinée et ouverte sur le monde», a-t-elle affirmé. Elle a également mis en avant l’évolution du paysage éditorial marocain, qui ambitionne de faire du pays un hub littéraire en Afrique.

La 25 édition du @Festival_Livre, organisée du 11 au 13 avril, sera une édition exceptionnelle.✨



J’étais très heureuse d’annoncer, aux côtés de l'Ambassadrice Samira Sitaïl, qu’en plus de son grand retour dans l'écrin époustouflant du @GrandPalaisRmn, le festival accueille… pic.twitter.com/va9lVBGrCn — Rachida Dati ن (@datirachida) February 13, 2025

Le pavillon marocain, d’une superficie de 330 m², sera conçu comme un espace d’échanges et de découvertes. Inspiré par le thème de la mer, il symbolisera le patrimoine maritime du Royaume et son ouverture sur l’avenir. Une programmation riche est prévue, avec des conférences, des tables rondes et une exposition retraçant la relation des Marocains avec la mer à travers l’histoire.

Cette invitation s’inscrit dans un contexte plus large de reconnaissance de la vitalité culturelle du Maroc, qui sera en 2026 la Capitale mondiale du livre. Cette mise à l'honneur intervient après un réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Maroc, scellé par la visite officielle du président Macron à Rabat fin octobre 2024.