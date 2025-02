Espagne-Maroc : Albares salue l’ouverture des douanes commerciales de Ceuta

La première expédition commerciale de Ceuta vers le Maroc a été réalisée avec succès, marquant une avancée significative dans les relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a confirmé que les douanes espagnoles et marocaines fonctionnent harmonieusement, permettant un flux continu de marchandises à travers les passages douaniers des villes autonomes.

Ce progrès découle de la déclaration conjointe signée entre Rabat et Madrid le 7 avril 2022, suite à la rencontre décisive entre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le roi Mohammed VI, mettant fin à une crise diplomatique et ouvrant de nouvelles perspectives pour les relations bilatérales.

Lors d'une visite à Rabat fin 2023, Albares a rencontré son homologue marocain, Nasser Bourita, et a confirmé la volonté de l'Espagne d'ouvrir les passages douaniers après trois essais réussis. Pendant ce temps, le Maroc finalisait les procédures techniques nécessaires.

Les deux nations avaient convenu que le premier passage de marchandises aurait lieu le 8 janvier 2025. Cependant, des problèmes techniques ont retardé le processus, obligeant les camions à retourner à leur point de départ. Le 15 janvier, la première expédition en provenance de Melilla a transité avec succès vers le Maroc.

Albares a salué l'évenement comme «première étape de la première phase vers l'établissement d'un passage douanier régulier», bien qu'il n'ait pas précisé de calendrier.

Ce mardi égalemment, Melilla a vu une autre expédition d'appareils ménagers et de réfrigérateurs transiter vers le Maroc, marquant la deuxième traversée depuis la réouverture des douanes commerciales.