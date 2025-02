Survie : La ruse des asticots marocains avec leurs faux visages

Une nouvelle étude a révélé que les larves de mouches des montagnes du Maroc ont développé une technique amusante mais intrigante pour infiltrer les colonies de termites. Elles arborent de fausses têtes sur leurs arrière-trains pour survivre.

Précédemment inconnues des scientifiques, ces larves de mouches habitant les montagnes marocaines arborent ces «fausses têtes» pour tromper les termites moissonneurs (Anacanthotermes ochraceus), un genre de termites de l'Ancien Monde trouvés dans les zones désertiques et semi-désertiques d'Afrique du Nord, en leur faisant croire qu'elles font partie de leur colonie.

Ce déguisement permet à ces larves de mouches de vivre sans être repérées ni tuées en tant qu'intruses par les termites soldats. Cela leur accorde même le privilège d'avoir un accès complet à la chambre alimentaire du monticule de termites.

Le déguisement des larves de mouches est si bien exécuté que certaines d'entre elles sont même toilettées par les termites, selon l'étude publiée lundi par la revue Current Biology.

Cette espèce de larves particulièrement rusée a été découverte par hasard dans les montagnes de l'Anti-Atlas au sud du Maroc, alors que les scientifiques examinaient des fourmis dans la région. Les larves de mouches à deux visages, jamais vues auparavant, ont été trouvées sous une pierre, a expliqué Roger Vila, auteur principal de l'étude et scientifique à l'Institut de biologie évolutive en Espagne, dans un communiqué.

«Cela doit être une espèce extrêmement rare car nous avons effectué trois autres expéditions dans cette zone et, malgré le fait d'avoir retiré des centaines de pierres, nous n'avons trouvé que deux autres mouches, ensemble, dans un autre monticule de termites.» Roger Vila

Incroyables compétences de camouflage

La découverte est très importante car elle signale une technique complexe adoptée par les larves pour pénétrer les nids de termites, généralement difficiles d'accès pour les intrus. Elle montre également le niveau d'adaptation et d'intégration sociale démontré par ces petits insectes.

En examinant les larves de mouches déguisées, les scientifiques ont découvert qu'elles avaient «des trous de respiration modifiés pour agir comme de faux yeux de termites et des organes sensoriels modifiés appelés papilles qui ressemblaient à des antennes de termites».

Le déguisement n'était pas seulement physique mais aussi chimique. Les larves ont également développé des produits chimiques odorants pour correspondre à l'odeur des termites. L'équipe a même examiné la composition chimique des larves et l'a trouvé indiscernable de celle des termites dans les colonies où elles vivent.

«Elles sentent exactement la même chose», a déclaré Vila. «De plus, les larves et les termites dans une colonie particulière ont de légères différences dans leur profil chimique qui les différencient d'autres monticules de termites. Cette odeur est la clé pour interagir avec les termites et bénéficier de leur vie communautaire. C'est un déguisement chimique», a ajouté Vila.

Les chercheurs ont découvert que les larves marocaines faisaient partie du genre de mouches Rhyncomya. L'étude soupçonne qu'elles sont une espèce nouvellement découverte.