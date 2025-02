DXC CDG inaugure son Centre d’excellence en Intelligence Artificielle à Salé

DXC CDG a inauguré son Centre d’Excellence en Intelligence Artificielle (AI CoE), un pôle stratégique dédié à l’innovation, aligné sur l’ambition du Maroc de s’imposer comme un acteur clé de l’IA.

Inscrit dans le cadre de la stratégie nationale «Maroc Digital 2030», ce centre vise à développer et déployer des solutions d’intelligence artificielle sécurisées et performantes, garantissant résilience, souveraineté et confiance. DXC CDG y propose une approche intégrée combinant expertise technologique, protection avancée des données et cybersécurité aux standards internationaux.

Présent lors de l’inauguration, Younes Sekkouri, ministre de l’Insertion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a souligné le rôle essentiel des centres d’excellence comme celui de DXC CDG, qui offrent des plateformes de services et participent à la montée en compétence des acteurs locaux. Il a insisté sur la nécessité d’un écosystème inclusif et de formations adaptées pour anticiper les défis de l’IA.

De son côté, Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, a mis en avant l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur l’économie mondiale, représentant désormais 15% du PIB global. Elle a rappelé que le Maroc se positionne comme un acteur majeur en Afrique grâce à des initiatives comme le Centre international d’intelligence artificielle “AI Movement” ou le Conseil de l’intelligence artificielle en Afrique.

Le Général El Mostafa Rabii, Directeur général de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), a insisté sur les risques liés à l’IA en matière de cybersécurité, notamment la menace d’altération des données d’apprentissage, pouvant compromettre la fiabilité des modèles. Il a préconisé un chiffrement rigoureux, des contrôles d’accès renforcés et la mise en place de comités d’IA au sein des organisations pour garantir l’intégrité des systèmes.

Pour Khalid Safir, Directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), ce centre illustre l’engagement de DXC CDG dans la transformation digitale du pays. Il s’inscrit dans une dynamique d’investissement sur des secteurs à forte valeur ajoutée, renforçant l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs étrangers.

À l’occasion de cette inauguration, DXC CDG a dévoilé la dernière génération de son Cyber Defense Command Center. Ce dispositif, intégrant l’intelligence artificielle, vise à protéger les infrastructures critiques contre les cybermenaces et à garantir une gestion sécurisée des systèmes sensibles.