Maroc : L’ANEF dévoile le Plan d’aménagement et de gestion de la zone humide de Sidi Boughaba

La direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) de Rabat-Salé-Kénitra a présenté, jeudi, le Plan d’aménagement et de gestion de la zone humide de Sidi Boughaba, dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des zones humides, célébrée sous le thème «Protéger les zones humides pour notre avenir commun».

Organisée en collaboration avec la Société protectrice des animaux et de la nature (SPANA), cette rencontre vise à mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs autour d'une vision commune pour la conservation et la valorisation des services éco-systémiques rendus par cette zone humide.

Le conclave qui s'est tenu au Centre nationale d’éducation à l’environnement de Sidi Boughaba, en présence de responsables locaux et d'acteurs de la société civile, a été également l'occasion de mettre l’accent sur le rôle vital des zones humides pour l’avenir de l’humanité et leur importance pour faire face aux phénomènes extrêmes.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’ANEF, Rachid El Kerdoudi, a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des conventions signées avec divers acteurs de la société civile, visant à renforcer la coopération pour la protection des zones humides. Ces accords ont pour objectif de mettre en œuvre les orientations de la stratégie sectorielle Forêts du Maroc 2020-2030, lancée par le roi Mohammed VI en 2020, pour préserver le patrimoine forestier en impliquant les acteurs locaux dans sa gestion durable, a-t-il noté.

Pour sa part, le secrétaire général de la SPANA, Abdeslam Bouchefra, a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité de sensibiliser le public à l’importance des zones humides et à la nécessité de leur protection, rappelant dans ce sens les engagements de la Convention de Ramsar, à laquelle le Maroc a adhéré en 1980. Et d’ajouter que cet événement marque le lancement de projets qui seront réalisés sur le site de Sidi Boughaba, pour préserver la biodiversité de cet écosystème.

De son côté, le président de la Coopération des Jeunes de Sidi Boughaba, Rachid Tati, a mis en avant le rôle important de l’ANEF dans la gestion et la préservation de cette zone humide, soulignant la volonté de la population locale de s’impliquer activement, notamment dans les domaines de l’écotourisme et de la conservation de cet héritage écologique.

Le programme de cette journée a été marqué par le lancement du projet PROZHUM, dédié à la protection et à la restauration des zones humides méditerranéennes, Sidi Boughaba étant l’un des sites de mise en œuvre. Au menu figure également la présentation des actions projetées sur ce site dans le cadre du projet de Gestion intégrée des zones côtières (GIZC), du projet Green Job coordonné par la GIZ et du partenariat modèle établi avec les usagers de Sidi Boughaba.