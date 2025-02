Youssef Amrani : La guerre à Gaza a gelé la coopération arabe avec Israël

Les accords d’Abraham ont été une plateforme favorable «pour créer des liens et soutenir la coopération et le développement économique entre les pays de la région», avant d’être «gelés par la guerre à Gaza», selon l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani. «La guerre à Gaza et la situation désastreuse au Moyen-Orient ont conduit au gel de la coopération» entre les pays arabes et Israël, a-t-il déclaré, mercredi, à Al-Hurra.

Le diplomate marocain a appelé à «construire des ponts de coopération et de dialogue politique dans l’intérêt de la sécurité et de la stabilité fondamentale dans la région», de manière à mettre fin aux guerres et aux tensions. Il s’agit, selon lui, de «construire des ponts entre les peuples et les pays plutôt que de déclencher des guerres et des crises». «Nous voulons que le Moyen-Orient vive en paix et jouisse d’une prospérité économique», a insisté l’ambassadeur.

Par ailleurs, Youssef Amrani s’est abstenu de commenter la proposition de Trump de relocaliser les Gazaouis en Egypte et en Jordanie, affirmant qu’une prochaine réunion de la Ligue des Etats arabes aborderait la question. «Nous ne voulons pas anticiper les événements et je n’ai aucune attente. Ce qui importe, c’est notre ambition de paix et de stabilité dans la région», a-t-il déclaré.

Précédemment, le Maroc a insisté sur sa position officielle, selon laquelle la bande de Gaza doit rester partie intégrante de la Palestine, pour l’établissement d’un Etat indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, sous l’Autorité nationale palestinienne. Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, l’ambassadeur Omar Hilale a réitéré cette position devant le Conseil de sécurité, en janvier dernier.

Dans son intervention, le responsable a rappelé notamment le message du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, au dernier Sommet arabe. A ce titre, Omar Hilale a estimé fondamental d’éviter de sortir d’une crise pour entrer dans une autre, considérant que la cause palestinienne est la clé de voûte vers la paix et la stabilité régionale.