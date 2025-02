Tenerife : Plus de 2t de haschisch saisie grâce à aux informations de la DGST

La Garde civile espagnole a annoncé, jeudi, la saisie, grâce à des informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), de plus de deux tonnes de haschisch lors d’une opération sur la côte nord de l’île de Tenerife, aux Canaries.

Cette opération conjointe a été menée après que la Garde civile a été alertée par la DGST de l’éventuelle arrivée sur la côte espagnole d’une embarcation transportant une importante quantité de drogue. Elle a permis la saisie de 53 ballots, d’un poids total de 2 075 kg. Par ailleurs, six individus ont été interpellés, pris en flagrant délit de déchargement de la cargaison, au niveau de la côte de Garachico, indique un communiqué de la Garde civile espagnole.

L’opération s’est également soldée par la saisie de cinq téléphones portables et de divers documents, précise la même source. Les mis en cause sont poursuivis pour atteinte à la santé publique et appartenance à un groupe criminel.