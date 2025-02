CAN U20 : La sélection du Maroc dans le groupe B

La sélection du Maroc U20 a été placée dans le groupe B de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de sa catégorie, au terme du tirage au sort effectué jeudi au Caire. Outre le Onze national, tenant du titre en 1997, ce groupe comprend les sélections du Nigeria, de l’Egypte et de l’Afrique du Sud. La phase finale se tiendra du 26 avril au 18 mai prochains en Côte d’Ivoire.

Le groupe A comprend la Côte d’Ivoire, pays hôte, le deuxième représentant de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (UNIFFAC), la RD Congo, le Ghana et la Tanzanie, alors que le groupe C est constitué du Sénégal, tenant du titre, la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone.

A l’issue de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale, et la compétition se poursuivra sous un format à élimination directe.

Les quatre meilleures équipes obtiendront leur qualification pour la Coupe du monde U20 de la FIFA 2025, qui se déroulera au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025.