Al Aoula : Une programmation spéciale ramadan pour tous les goûts

Pour sa grille spéciale ramadan, Al Aoula propose des contenus alliant authenticité, créativité et divertissement, avec une programmation novatrice. La chaîne généraliste de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) promet notamment des productions fictives. Dans ce sens, la comédie aura sa place avec «Ana wiyak» et «Fiha Khir». La série «Wlad Izza 2» rassemblera des célébrités du petit écran comme Dounia Boutazout, Soukaina Darabil et Fettah Gherbaoui. «Salah et Fati 3» fera également son retour, avec Taliss et Fadoua Teleb.

Outre la fiction, Al Aoula proposera des émissions documentaires et culturelles qui mettent en valeur la richesse du patrimoine. Selon un communiqué de la SNRT, il s’agit de «raconter le Maroc et son héritage» à travers des programmes comme «Men Souk lSouk», sous forme d’immersion dans les souks, ou encore «Ahl Al Maghrib», «Amallay», «Ard El Baraka», «Abak Attourath» et «Ayout W Mkahel».

Dans la case de divertissement, Al Aoula dévoile par ailleurs un nouveau programme de téléréalité, «Mattihch Ela Lbal», qui se veut «un rendez-vous familial festif». Le talk-show «Maa l’Famila» mêlera quant à lui «humour, intelligence et spontanéité». Dans le «Cycle Téléfilms», la chaîne propose «Bini W Binek», «Força Tania», «Trik Lycée» et «L’anonyme».

Orienté vers les jeunes, le programme «Wlidat Bladi» propose de mettre en lumière les jeunes talents. L’émission «Zaynab Wa Nafnouf» continue également de «développer les compétences des enfants en satisfaisant leur curiosité de façon ludique».

Avec sa grille ramadanesque, la chaîne propose ainsi des contenus destinés au large public.