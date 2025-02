Ramadan sur 2M : une programmation exceptionnelle au cœur du mois sacré

Comme chaque année, 2M dévoile une grille ramadanesque riche et diversifiée, mettant à l’honneur le meilleur de la production nationale. Séries inédites, sitcoms, drames, divertissements et émissions emblématiques rythmeront les soirées des téléspectateurs, dans un esprit de partage et de convivialité.

Cette année, la chaîne mise sur des productions inédites qui sauront captiver le public. Chaque jour à 18h40, la sitcom «Mabrouk Elina», réalisée par Safaa Baraka, accompagnera le moment du ftour avec une comédie familiale portée par un casting de renom, dont Aziz Hattab, Ibtissam Laaroussi et Mehdi Foulane.

Dès 19h25, place au drame social avec «Dem Lmechrouk», signé Ayoub Lahnoud, qui raconte la bataille pour le contrôle d’un empire familial après la disparition de sa fondatrice. Puis, à 20h10, «Charqui ou Gharbi», une fresque où amour et rivalités familiales s’entremêlent, viendra intensifier le rythme du début de soirée.

La programmation se poursuivra en prime time avec des séries hebdomadaires. Chaque lundi, «Alhane Al Madi» transportera les téléspectateurs dans un univers où passé et présent s’entrelacent, tandis que «Ain Libra», diffusé le jeudi, plongera dans l’univers raffiné du caftan marocain. Le dimanche, 2M fera revivre l’histoire des corsaires de Salé avec «Mesk Ellil», une série patrimoniale réalisée par Hicham El Jebbari.

Chaque mercredi, 2M proposera des téléfilms inédits, parmi lesquels «Damlij Zhirou», «Hôtel Casafornia», ou encore «Jihane», illustrant la diversité et la créativité des productions nationales.

Les émissions phares seront également au rendez-vous. «Le Meilleur Pâtissier Célébrités» animera les soirées du mardi, tandis que «Rachid Show» reviendra chaque vendredi à 21h45. En partenariat avec le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, 2M reconduit le grand concours de récitation du Coran, «Mawahib Fi Tajwid Al Quran Al Karim», diffusé chaque vendredi après-midi.