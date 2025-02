CAN de futsal féminine : Le Maroc connaît ses adversaires dans le groupe A

Le Maroc est logé dans le groupe A, avec le Cameroun et la Namibie, en phase de poules de la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine de futsal. Le tirage au sort s’est tenu ce jeudi, au siège de la Confédération africaine de football (CAF), en Egypte.

Dans le groupe B, l’Angola est logé avec l’Egypte et la Guinée. Le Madagascar, la Tanzanie et le Sénégal sont dans le groupe C.

Here’s how the Women’s Futsal Africa Cup of Nations Morocco 2025 final draw has turned out. ?



