Rugby à VII : Le Maroc participe à la 10è édition du championnat arabe à Alexandrie

La sélection marocaine de rugby à VII participe à la 10è édition du championnat arabe de la discipline, prévue du 13 au 15 février dans la ville égyptienne d’Alexandrie.

Cette compétition, sous l’égide de l’Union arabe de rugby, connaît la participation de 10 sélections arabes, en l’occurrence l’Arabie saoudite, la Jordanie, les Emirats arabes Unis, la Syrie, la Palestine, l’Irak, la Libye et le Liban, en plus de l’Egypte, pays hôte et du Maroc, tenant du titre, indique la Fédération royale marocaine de rugby dans un communiqué.

Selon la même source, le Maroc évoluera dans le groupe A, aux côtés de l’Arabie Saoudite, la Syrie, la Palestine et la Libye, tandis que le groupe B comprend les Emirats arabes Unis, la Jordanie, le Liban et l’Egypte.

La sélection marocaine, sacrée championne arabe à quatre reprises, en 2017, 2018, 2019 et 2024, entamera la défense de son titre vendredi en défiant la Syrie, l’Arabie saoudite, la Libye et la Palestine, à raison de sept minutes pour chaque période.

Les deux premiers de chaque groupe accèderont aux demi-finales, prévues samedi.