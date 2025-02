Maroc : L’Espagne approuve un prêt de 7,8 MMDH pour l’achat de trains

Le gouvernement espagnol a approuvé un prêt d’environ 7,8 milliards de dirhams (plus de 750 millions d’euros) pour soutenir l’achat de trains au Maroc. Les médias ibériques révèlent que l’opération a été approuvée par le Conseil des ministres, mardi. Cette semaine, l’Office national des chemins de fer marocains (ONCF) a gardé l’entreprise espagnole CAF en lice dans plusieurs appels d’offres.

Le communiqué officiel précise qu’«un prêt, remboursable à des conditions préférentielles à déterminer par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), financé par le Fonds pour l’internationalisation des entreprises (FIEM), est accordé à l’ONCF et au ministère marocain de l’Économie et des finances, pour le projet de fourniture de jusqu’à 40 trains interurbains d’une valeur maximale de 754 302 566 euros».

Après la mise à l’écart de l’espagnol Talgo, du français Alstom et du chinois CRRC Zhuzhou Locomotive Co, le coréen Hyundai Rotem et l’autre espagnol CAF restent en lice pour fournir à l’ONCF des trains intercités, des TNR et des RER. Cette initiative fait suite à la décision du Maroc, lors de la phase initiale d’attribution du contrat de 150 trains, de ne garder que ces deux prétendants.

L’accord global comprend 168 trains, dont 18 à grande vitesse, pour un montant total d’environ 1,8 milliard d’euros.