Maroc : Sans hausse de marge de bénéfices, les buralistes boycotteront la vente de cigarettes

Les bureaux de tabac envisagent de boycotter la vente de cigarettes, si leur dialogue avec les entreprises ne découle pas sur une révision de la marge de bénéfices au profit des commerçants. L’Union marocaine des commerçants et des professionnels examine cette possibilité, en attendant d’annoncer une date. Cette mobilisation intervient après l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs de vente des cigarettes d’entrée de gamme, dont les prix ont été revus à la hausse depuis le début de l’année courante.

Selon des sources médiatiques, cette campagne pourrait commencer à la fin ou après le mois de ramadan, qui connaît habituellement une faible demande. En plus de l’augmentation de la marge de bénéfices, l’organisation syndicale appelle à «l’amélioration des conditions de contrats de vente de cigarettes par les entreprises». Dans ce sens, la mobilisation devrait prendre différentes formes et s’organiser par étapes.

Dans le cadre de la réforme de la taxe intérieure de consommation (TIC) visant à réduire l’écart entre les cigarettes Value (low cost) et Premium, les prix des cigarettes ont augmenté de 0,5 à 2 dirhams, selon la nouvelle liste publiée par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

En vertu de la loi de finances 2022, cette réforme sur la TIC de tabac prévoit «un schéma progressif» de taxation entre 2022 et 2026.