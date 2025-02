Maroc : La tournée régionale de l’ONMT fait escale à Ouarzazate

La tournée régionale de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) visant à renforcer les liens avec les opérateurs touristiques de la région, a fait escale, mercredi à Ouarzazate.

Après plusieurs étapes réussies à travers le Maroc, la délégation de l’ONMT fait escale ainsi dans la région Drâa-Tafilalet, dont les potentialités de développement touristiques sont ambitieuses, indique un communiqué.

En engageant un dialogue direct avec les acteurs clés de la région, l’ONMT souhaite écouter, échanger et comprendre les attentes et les défis auxquels fait face le secteur touristique local, ajoute la même source.

Cette étape est particulièrement importante pour affiner la stratégie régionale et mettre en place des actions adaptées à la promotion du tourisme dans cette région au potentiel exceptionnel. En effet, la région de Drâa-Tafilalet représente un atout majeur pour le tourisme marocain, tant pour les visiteurs en quête de découverte culturelle que pour les professionnels du cinéma attirés par ses paysages spectaculaires.

L’un des axes majeurs de cette tournée est de renforcer la visibilité de chaque région auprès des principaux acteurs de l’industrie touristique mondiale. Cette approche, poursuit le communiqué, s’inscrit dans le cadre d'une vision plus large visant à construire une promotion touristique différenciée pour chaque région du Maroc.

En mettant en avant les spécificités de chaque destination, l’ONMT entend diversifier l’offre touristique nationale et répondre aux attentes d’une clientèle internationale de plus en plus segmentée.

Après Ouarzazate, la tournée régionale de l’ONMT se poursuivra avec une étape prévue en fin de semaine à Fès, puis se poursuivra la semaine prochaine dans la région de l’Oriental, suivie de Dakhla, puis la semaine suivante Béni Mellal et Tanger.

Cette tournée régionale, qui s’inscrit dans une dynamique nationale de relance du secteur touristique, permet de consolider une approche concertée entre l’ONMT, les Conseils régionaux de tourisme (CRT) et les autorités locales.

L’objectif final est de mettre en place une stratégie performante et pérenne qui garantira un développement harmonieux et durable du tourisme dans toutes les régions du Maroc.