Grève en Belgique : La RAM annule ses vols du jeudi vers Bruxelles

La Royal air Maroc (RAM) a annoncé l’annulation de l’ensemble de ses vols depuis et vers Bruxelles, prévus initialement le 13 février. La décision a été rendue publique mercredi, en raison de la grève nationale prévue à cette date-là en Belgique et qui pourrait impacter le trafic aérien. Dans un communiqué, la compagnie a fait savoir que les vols concernés sont «AT830, AT637, AT636 et AT831» reliant Bruxelles à diverses destinations marocaines.

La RAM a assuré à ses clients que «plusieurs solutions» sont disponibles pour les personnes impactées par les annulations. La compagnie a fourni un lien pour plus d’informations (Royal Air Maroc Updates).

? Annonce importante ?

En raison d’une grève à Bruxelles ayant lieu le 13 février 2025, nous sommes contraints de procéder à l’annulation des vols AT830, AT637, AT636 et AT831 en provenance et à destination de Bruxelles. pic.twitter.com/5e7SMxapRo — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) February 12, 2025

Selon les médias belges, les deux principaux aéroports, à Zaventem et à Charleroi, ont confirmé que tous les vols au départ seront annulés. La grève concerne un nombre important de personnels aéroportuaire, notamment ceux de la manutention et de la sécurité.

Bien que certains vols entrants seraient assurés, les voyageurs doivent se préparer à des retards importants et à des annulations au cours de la journée.