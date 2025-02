Maroc : Un entrepreneur condamné à 3 ans pour escroquerie des victimes du séisme d'Al Haouz

Le tribunal de première instance de Taroudant a condamné un entrepreneur à trois ans de prison ferme pour avoir escroqué les victimes du séisme d'Al Haouz. Il devra également verser 30 000 dirhams de réparation à chacune des 34 victimes concernées.

L’affaire a été révélée suite aux plaintes des personnes touchées par le séisme dans la province. L’entrepreneur avait collecté 20 000 dirhams auprès de chaque plaignant, sous couvert de participer à un programme de reconstruction des zones dévastées par le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre 2023.

Cependant, l’entrepreneur n’a pas réalisé les travaux promis et a disparu, négligeant ses engagements contractuels. Relayés par Assabah, les témoignages des victimes ont révélé que le mis en cause a non seulement manqué à ses obligations mais a également disparu après avoir reçu les avances sur paiement, laissant les familles au dépourvu.

Au vu des plaintes qui se sont multipliées, les services ont lancé un mandat d'arrêt national contre l'entrepreneur. Celui-ci avait orchestré des opérations frauduleuses visant 34 familles, avant d'être localisé dans un village proche de la commune d'Aoulouz, début janvier.