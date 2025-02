L’ancienne ambassadrice de Belgique au Maroc décorée du Wissam Al-Alaoui

L’ancienne ambassadrice de Belgique au Maroc, Véronique Petit, a été décorée du Wissam Al-Alaoui de l’ordre de Commandeur, que le roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner. Cette distinction a été remise par l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohamed Ameur, lors d'une cérémonie tenue mardi soir à la résidence du royaume à Bruxelles, en reconnaissance de ses efforts en faveur du renforcement des relations bilatérales et des liens d’amitié entre le Maroc et la Belgique.

Cette cérémonie a été marquée par la participation de plusieurs diplomates, responsables de la coopération et personnalités politiques et de la société civile marocaine et belge.

Dans une allocution à cette occasion, Ameur a indiqué que cette distinction est «une grande reconnaissance des efforts remarquables fournis par Mme Petit tout au long de sa mission diplomatique à Rabat, entre 2021 et 2024, en faveur du renforcement des relations bilatérales et des liens d’amitié entre le Maroc et la Belgique dans les domaines politique, économique et culturel».

«Il s’agit d’une marque de reconnaissance pour le dévouement et l’engagement de la diplomate belge en faveur de la consolidation des relations bilatérales», a-t-il relevé, notant que le mandat de Petit a été «jalonné d’initiatives novatrices et d’une coopération fructueuse» dans des domaines clés tels que la justice, la sécurité, le commerce, les investissements, la culture, l’environnement, les échanges académiques et la coopération au développement.

Pour sa part, Petit a exprimé sa gratitude au roi Mohammed VI, se disant «extrêmement honorée» d’avoir pu contribuer à renforcer les relations étroites entre le Maroc et la Belgique. Elle a aussi souligné que le partenariat entre les deux pays a franchi une nouvelle étape grâce à la tenue en avril 2024 de la réunion de la Haute commission mixte Maroc-Belgique, qui a montré toute la volonté des deux parties de renforcer davantage leur coopération, notamment sur le plan économique et commercial, mettant en exergue l’importance des liens humains entre les deux pays en tant qu’élément essentiel des relations bilatérales.