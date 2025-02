Marsa Maroc signe une année record en 2024

L’année 2024 a été marquée par des résultats sans précédent pour Marsa Maroc. Son chiffre d’affaires consolidé a franchi, pour la première fois, la barre des 5 milliards de dirhams, tandis que le volume de trafic a atteint un record de 63,3 millions de tonnes de marchandises manutentionnées. Le trafic conteneurisé a progressé à près de 2,9 millions d’EVP, et les vracs solides ont dépassé les 18 millions de tonnes, une première depuis la création de l’entreprise.

Ces résultats renforcent la position de Marsa Maroc comme leader du marché portuaire national et le placent au 6ᵉ rang des opérateurs à conteneurs en Afrique, confortant ainsi ses ambitions d’expansion sur le continent.

L’action Marsa Maroc a connu une hausse spectaculaire de près de 95 % en 2024, propulsant sa capitalisation boursière à près de 40 milliards de dirhams au 31 décembre. L’entreprise figure désormais parmi les six plus grandes capitalisations de la Bourse de Casablanca et occupe le 8ᵉ rang des titres les plus actifs du marché.

Ces performances s’inscrivent dans la dynamique de croissance portée par la nouvelle vision stratégique de Marsa Maroc. En 2024, l’entreprise a franchi une étape clé dans son internationalisation avec un contrat de gestion déléguée au port de Cotonou, au Bénin, et sa désignation comme opérateur du Terminal à Conteneurs Est du port de Nador West Med.