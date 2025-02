El Guerguerat : saisie de 183 kg de cocaïne dans un camion de transport international

Une opération conjointe de la Sûreté nationale et de la Douane a permis d’intercepter 183,2 kg de cocaïne au poste-frontière d’El Guerguerat, au sud de Dakhla, selon une source sécuritaire.

La drogue était dissimulée dans des cavités du châssis d’un camion de transport international immatriculé au Maroc et en provenance d’un pays d’Afrique subsaharienne. Le chauffeur, un Marocain de 34 ans, a été arrêté. La fouille a été menée à l’aide de chiens renifleurs.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du Parquet pour identifier les responsables et démanteler d’éventuels réseaux impliqués au Maroc et à l’international. Cette saisie s’inscrit dans les efforts continus des autorités pour lutter contre le trafic de drogues et la criminalité transnationale à El Guerguerat.