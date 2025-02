Hanout Boutique en route pour COTERIE New York

La marque marocaine de prêt-à-porter haut de gamme Hanout Boutique, fondée par la styliste Meriem Nour, poursuit son parcours à l’international. Après avoir conquis la scène parisienne en janvier, elle s’apprête à participer à COTERIE New York du 18 au 20 février 2025, un salon incontournable pour les professionnels de la mode.

COTERIE New York rassemble acheteurs, détaillants et stylistes en quête des prochaines tendances. Pour Hanout Boutique, cette participation marque une nouvelle étape dans son ouverture vers l’international, amorcée en 2023 avec un défilé à Rabat lors de l’événement Audace Initiative, où la marque décroche le grand prix Audace. L’année suivante, elle est invitée par la Fondation Trois Cultures à défiler dans le cadre de la fashion week de Séville. Puis, en janvier 2025, elle s'installe à Paris, au salon How’s Next, vitrine européenne du prêt-à-porter indépendant.

Fondée par Meriem Nour, styliste autodidacte, Hanout Boutique puise son essence dans un parcours riche et éclectique. Née à Marrakech, Meriem grandit au contact d’une mère brodeuse et de sœurs dans la confection. À Londres, elle s’imprègne de la mode non conformiste et perfectionne son savoir-faire à Central Saint Martins. De retour au Maroc, elle s’entoure d’artisans fidèles et bâtit, à Marrakech, une marque où tradition et modernité se conjuguent avec audace.

Hanout Boutique célèbre une féminité assumée, à travers des pièces structurées, des jeux de transparence et des imprimés exclusifs. Sa robe Alexia, best-seller de la marque, a récemment été portée par Patricia Arquette au Festival international du film de Marrakech. Son pantalon Dina, hommage aux années 70 et à la culture rock, incarne l’esprit de la maison. Ses chemises Matteo et Karima, aux influences victoriennes, rappellent l’empreinte londonienne de la créatrice.

Hanout Boutique dispose d’un showroom dans le centre historique de Marrakech, de points de vente à Casablanca et Tanger, ainsi que d’une présence en Europe et aux États-Unis.