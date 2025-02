Rabat accueille une première rencontre internationale de musique maroco-andalouse

L’Institut royal pour la recherche sur l’Histoire du Maroc accueille la première rencontre internationale de musique maroco-andalouse, du 13 au 15 février à Rabat. Sous l’égide de l’Académie du royaume du Maroc à travers son Institut académique des arts et de sa Chaire Al-Andalus, cet évènement intitulé «La musique et le chant dans la tradition maroco-andalouse» connaît la participation d’experts nationaux, ou encore venus d’Espagne, de France, de Tunisie et des Etats-Unis. En partenariat avec l’ambassade d’Espagne, il s’agit d’«explorer les techniques de fabrication, les rythmiques complexes et les pratiques d’exécution, tout en donnant une dimension contemporaine à cet héritage», fait savoir un communiqué.

«A travers des ateliers, des tables rondes, des concerts et une exposition inédite, cette initiative vise non seulement à valoriser ce patrimoine, mais aussi à ouvrir des perspectives novatrices pour les générations futures», indique l’Académie royale. Ainsi, les tables rondes sont «des moments clés» pour partager les réflexions en lien avec les thèmes abordés dans les ateliers, entre «Réalité et perspectives des musiques traditionnelles du monde», «Sauvegarde et Renaissance du Chant Arabo-Andalou» et «La construction des instruments de musique traditionnelle : Réalité et perspectives & Les instruments d’un ensemble traditionnel : Entre théorie et pratique».

Dans ce même cadre, les organisateurs prévoient une exposition des instruments fabriqués spécialement pour cette occasion, organisés selon les familles : cordes pincées, les cordes frottées et percussions. «La pièce maîtresse de cette exposition est la présentation de quatre instruments exceptionnels, spécialement conçus par de grands maîtres luthiers pour l’occasion à la demande de l’Académie du Royaume du Maroc : les ouds ramal et sharqi créés par Khalid Belhaiba, la rote fabriquée par Carlos Paniagua, et le rbab réalisé par Christian Rault», ajoute-t-on.

Enfin, des concerts clôtureront la rencontre, pour une immersion musicale entre flamenco, traditions artistiques marocaines et espagnoles. Ces prestations permettront notamment aux étudiants de faire une restitution de leur apprentissage en ateliers. En hommage à ce brassage, un ensemble a été formé spécialement pour «explorer les similitudes et les synergies entre les riches traditions musicales».