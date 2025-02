Affaires religieuses : Le Maroc et l’Allemagne signent une Déclaration d’intention conjointe

Le ministère des Habous et des affaires islamiques et le ministère fédéral allemande de l’Intérieur de ont signé, mardi à Rabat, une Déclaration d’intention conjointe pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des affaires religieuses. Ce cadre a été acté par le ministre Ahmed Toufiq et la secrétaire d’État auprès du ministère de l’Intérieur de l’Allemagne, Juliane Seifert.

L’objectif est de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des affaires religieuses, a indiqué Ahmed Toufiq à la presse, précisant que «les dispositions de cet accord entreront en vigueur dans les plus brefs délais».

La Déclaration d’intention concerne en particulier la communauté marocaine résidant en Allemagne, ainsi que les milieux islamiques dans ce pays. Elle inclut un volet relatif à la coordination et à la concertation sur la formation des encadrants religieux.

De son côté, Juliane Seifert a fait part de la volonté de son pays de développer la coopération avec le Maroc, notamment dans le domaine de la formation des imams, considérant que la signature de cette Déclaration représente un pas pour raffermir les liens entre les deux pays.

En amont de la signature de ce protocole, Ahmed Toufiq a eu des entretiens avec Juliane Seifert sur plusieurs questions d’intérêt commun, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine religieux.