Maroc : Une ONG alerte sur la sécurité du Centre d’hébergement des mineures de Tanger

L’association Touche pas à mon enfant a alerté récemment sur la situation des filles prises en charge par le Centre d’hébergement des mineures du quartier Beni Dibane à Tanger. Selon l’ONG, l’établissement est exposé à des «violations graves et répétées», notamment par des «tentatives d’infiltration d’inconnus» et la «mise en danger des pensionnaires». Dans ce sens, l’organisation a fait part de sa «vive inquiétude» quant à la sécurité et au bien-être des pensionnaires.

L’organisation a ainsi appelé à une «intervention immédiate» des autorités, en plus du déploiement d’agents de sécurité qualifiés, mais aussi l’installation de caméras de surveillance et la mise en place de patrouilles régulières dans le périmètre de l’établissement. En outre, elle préconise des sanctions exemplaires contre toute personne qui tenterait de s’introduire dans le lieu ou qui constituerait une menace pour les mineures.

A travers son alerte, l’association interpelle sur la question globale de la protection de l’enfance. Elle appelle notamment à une réforme législative pour renforcer les dispositions relatives aux centres d’accueil, afin d’asseoir un environnement sûr et stable. Tout en saluant les efforts des acteurs concernés et en insistant sur la collaboration entre l’Etat et la société civile, elle souligne la nécessité d’un soutien psychologique et social pour les pensionnaires, ainsi que pour le personnel de ces institutions.