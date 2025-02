France : Jean-Claude Dassier condamné pour propos racistes et islamophobes sur CNews

Le chroniqueur français Jean-Claude Dassier a été condamné, hier, à 1 000 euros d’amende avec sursis pour «injures publiques envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion». Ancien président de l’OM et ancien directeur de l’information de TF1, il a également été condamné à verser 1 000 euros en réparation de préjudice moral et 1 000 euros de frais de justice. En 2022, il a déclaré sur CNews que les musulmans «s’en foutent de la République». «Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire, enfin !», avait-il ajouté lors de l’émission La Belle Equipe, dans le cadre d’un débat intitulé «Violences des jeunes : comment dire stop ?».

Rapporté par Mediapart, ce verdict est l’aboutissement d’une plainte déposée, en janvier 2023, par l’Union des mosquées de France (UMF) et la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a considéré précédemment «qu’il n’y avait pas matière à engager une procédure de sanction», mais a «écrit à la chaîne pour la mettre en garde pour l’avenir».

Directeur général de LCI entre 1996 et 2008, Jean-Claude Dassier n’a été confronté à aucun avis contradictoire sur le plateau de l’émission. Sans présenter d’excuses officielles ni dire expressément sa condamnation, CNews a essayé de se dédouaner, au vu de la polémique grandissante. La présentatrice du programme en question, Barbara Klein, a brièvement assuré que les propos du concerné n’engageaient que lui «et en aucun cas la chaîne ni la rédaction».

De retour à l’antenne après une suspension de six semaines, Jean-Claude Dassier avait fini par présenter des excuses pour «un débat qu’il faut regretter parce que parfois, dans la passion du moment, on a tendance à généraliser, à globaliser». «Globaliser, quelque part, c’est exclure et il ne faut jamais le faire. Il faut s’excuser toujours quand on commet des inexactitudes. On joue un rôle important», avait-il reconnu.