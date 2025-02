Maroc : Caftan Week 2025 célèbre le Sahara, entre tradition et modernité

La 25e édition de Caftan Week se tiendra du 8 au 11 mai 2025 à Marrakech, sous le thème «Sahara, héritage en couture», choisi pour célébrer les 25 ans de ce rendez-vous. Dans ce sens, les organisateurs prévoient «une édition exceptionnelle placée sous le signe de la créativité et du patrimoine marocain», qui rendra «hommage à un territoire marocain au cœur de l’héritage culturel, artistique et artisanal» du pays.

Il s’agit également d’une immersion «dans la poésie du désert marocain, vivant et lumineux» où «les créations reflètent les trésors d’une terre ancestrale et où chaque détail s’inspire des dunes mouvantes, des oasis préservées et des ciels étoilés du Sahara». Le programme prévoit ainsi des masterclasses, des rencontres, des expositions, des révélations de nouveaux talents et défilés de grands designers.

Par ailleurs, le grand défilé Caftan 2025 réunira des créateurs nationaux de renom, «qui continueront d’écrire l’histoire du caftan, symbole d’élégance intemporelle, tout en traçant son avenir sur la scène internationale». Dans divers formats, cette édition fera d’abord et surtout la part belle à «l’énergie créative marocaine et à la richesse de ses territoires», en tissant «un dialogue entre passé, présent et éternité, où la nature devient source d’inspiration».

Pour les organisateurs, c’est «une ode au Sahara marocain, terre de transmission et de création» qui incarnent l’harmonie entre traditions et modernité.