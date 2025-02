La secousse tellurique enregistrée au Maroc ressentie au Portugal et en Espagne

Ressentie dans plusieurs villes du Maroc, l’onde de la secousse tellurique enregistrée lundi soir dans la province de Ouezzane s’est étendue jusqu’à certaines régions sud de la péninsule ibérique, à des degrés moindres. De magnitude 5,2 sur l’échelle de Richter, selon l’Institut national de géophysique, elle a été ressentie par des habitants en Espagne, mais aussi au Portugal, où elle a été notifiée par l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA).

Dans le pays, elle a été ressentie surtout dans la région sud d’Algarve, sans causer de dégâts. Les municipalités d’Albufeira, Faro, Loulé, Olhão et Silves ont été touchées par une intensité maximale III. Sur les réseaux sociaux, quelques habitants ont confirmé une légère secousse.

En Espagne, la secousse a été ressentie dans six provinces andalouses et à Campo Gibraltar. Selon les médias du pays, une intensité II et III a été enregistrée dans huit municipalités de Séville, trois à Cadix, trois à Malaga, deux à Huelva, une à Jaén et Cordoue capitale. L’Agence d’urgence d’Andalousie (EMA) a confirmé avoir reçu des signalements de la part des riverains.

Au Maroc, l’épicentre a été identifiée à une profondeur de 20 kilomètres dans la commune de Brikcha, à 34.954 degrés de latitude Nord et 5.635 degrés de longitude ouest. La secousse s’est produite à 23h48min43 sec, sans faire de dégâts.