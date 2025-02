Alphabétisation au Maroc : Près de 5 millions concernés en 25 ans

Le nombre de bénéficiaires du programme d'alphabétisation, depuis son lancement en 2000 jusqu'à cette année, a atteint 4 990 000 bénéficiaires, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

En réponse à une question orale à la chambre des représentants, Toufiq a précisé que 2 115 000 bénéficiaires de ce programme sont issus du monde rural, notant que le ministère cherche à élargir ce ciblage une fois que les crédits financiers nécessaires seront disponibles.

Et d'ajouter que le ministère veille à la bonne mise en œuvre du programme, soulignant qu'il a consacré 180 millions de dirhams (MDH) pour l'année 2025, dont 94,32 MDH ont été alloués au monde rural.

Le ministère mène chaque année, au début de la rentrée scolaire, une campagne médiatique à grande échelle auprès des hommes et femmes en vue de les sensibiliser à l'importance de l'apprentissage et élargir la base des bénéficiaires du programme dans les zones urbaines et rurales, a-t-il relevé.

Depuis l'année scolaire 2024-2025, le programme a été étendu dans les zones rurales, notant que le nombre de mosquées hébergeant des cours d'alphabétisation est de 3 975 et le nombre de bénéficiaires enregistrés est de 122 814 hommes et femmes dans les zones rurales, en hausse de 5%, tandis que le nombre d'encadrants s’élève à 4 120.