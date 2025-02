Une médiation du roi Mohammed VI en faveur des Palestiniens

Le roi Mohammed VI a réussi une médiation en faveur des Palestiniens. «Nous adressons nos remerciements et notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège, et aux piliers du gouvernement marocain frère pour leurs efforts continus visant à résoudre la crise des fonds palestiniens retenus par Israël», s’est félicité sur la plateforme X Hussein Al-Cheikh, le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

«Nous apprécions cet effort fraternel continu et permanent visant à soutenir la détermination et la persévérance de notre peuple sur sa terre natale», a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Le site Axios a apporté des précisions sur cette affaire, révélant que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a signé lundi un décret mettant fin aux salaires versés aux familles des Palestiniens emprisonnés en Israël, tués ou blessés lors d'attaques contre des Israéliens.

«Les États-Unis et Israël soutiennent depuis des années que ce système incitait aux attaques contre les Israéliens et ont demandé à plusieurs reprises à l'Autorité palestinienne de le révoquer», explique la même source. Et de rappeler que «c’est au cours du précédent mandat de Trump que le Congrès a adopté le Taylor Force Act, du nom d'un citoyen américain tué dans un attentat terroriste à Tel Aviv.»

La loi interdit au gouvernement américain de fournir une aide financière directe à l'Autorité palestinienne tant qu'elle verse des salaires aux Palestiniens impliqués dans de telles attaques.

De son côté, le gouvernement israélien a ensuite adopté une loi qui déduit le montant de l'argent que l'Autorité palestinienne accorde aux prisonniers et aux familles des «martyrs» des recettes fiscales qu'elle collecte pour le compte de l’Autorité palestinienne, affirme Axios.