Maroc : Le FMI table sur une croissance économique de 3,9% en 2025

L’économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 3,9% en 2025, après 3,2% en 2024, a indiqué le chef de mission du FMI au Maroc, Roberto Cardarelli, qui dirigeait une équipe des services du FMI, du 27 janvier au 7 février, au sujet des consultations de 2025 au titre de l’article IV.

«Selon nos prévisions, l’activité économique aurait progressé de 3,2 % en 2024 et s’accélérera pour atteindre 3,9% en 2025, car la production agricole rebondira après les sécheresses récentes et le secteur non agricole continuera de se développer à un rythme soutenu dans un contexte de forte demande intérieure», a estimé Cardarelli, dans un communiqué publié sur le site du FMI.

Selon lui, une croissance plus forte devrait porter le déficit courant de la balance des paiements autour de sa norme de 3%, par rapport à ses niveaux bas actuels, tandis que l’inflation devrait se stabiliser autour de 2%.

Et de noter que les risques pesant sur les perspectives sont globalement équilibrés, avec une grande incertitude concernant l’impact économique des tensions géopolitiques et du changement climatique.

«Avec les anticipations d’inflation ancrées autour de 2% et peu de signes de pressions sur la demande, l’orientation de la politique monétaire actuelle, globalement neutre, est appropriée», a affirmé Cardarelli, soulignant que les services du FMI sont d’accord avec Bank Al-Maghrib que les futures modifications du taux directeur doivent rester tributaires des données.