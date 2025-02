L’Espagne va régulariser 25 000 migrants touchés par la tempête Dana

Le gouvernement espagnol s’apprête à régulariser les étrangers touchés par la tempête Dana, qui a frappé fin octobre, causant la mort de 218 personnes et ravageant près de 80 municipalités, principalement dans la Communauté valencienne. La mesure sera approuvée ce mardi en Conseil des ministres dans le cadre d’un ensemble de dispositions facilitant également les prolongations et l’octroi de permis de séjour et de travail aux migrants vivant ou travaillant dans les zones sinistrées.

Cette régularisation, qui prévoit des autorisations de résidence et de travail d’un an pour les victimes et leurs proches directs, devrait bénéficier à environ 25 000 personnes, selon El Pais. Plus largement, ces mesures pourraient potentiellement simplifier les démarches administratives pour les 98 000 étrangers non communautaires déjà recensés dans ces régions.

Le texte qui sera adopté ce mardi s’annonce plus ambitieux que prévu. La régularisation faisait partie des mesures envisagées avant la fin de l’année, mais elle avait été retirée du dernier projet en raison de débats juridiques et de l’opposition de certains ministères, notamment celui de l’Intérieur. Finalement, après la pression des syndicats, un avis favorable de l’Avocat général de l’État et une visite de Pedro Sánchez à Valence le 23 janvier, le processus a été débloqué.

Les migrants sans papiers pourront obtenir une autorisation de résidence pour «circonstances exceptionnelles» s’ils sont domiciliés ou en cours d’enregistrement dans l’un des territoires sinistrés depuis le 28 octobre. Pour les familles étrangères des victimes décédées, le titre de séjour sera valable cinq ans.

En parallèle, des prolongations automatiques de permis de séjour seront accordées aux étudiants, bénévoles et titulaires d’autorisations de longue durée expirant entre juillet 2024 et avril 2025. L’objectif est d’éviter que des migrants ne se retrouvent en situation irrégulière à cause des conséquences de la tempête sur leur emploi ou leur logement. Les dossiers des travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause du sinistre ou qui n’ont pas pu commencer un contrat prévu seront traités en priorité, sauf en cas de menace pour l’ordre public, la sécurité ou la santé.

Cette régularisation s’ajoute à d’autres initiatives en cours. Le nouveau règlement sur l’immigration, adopté en novembre, propose des mécanismes de régularisation par des voies alternatives. Par ailleurs, le Parlement débat toujours d’une proposition de loi pour la régularisation de centaines de milliers de personnes en situation irrégulière, mais le texte reste bloqué entre l’opposition de la droite et l’hésitation du Parti socialiste.