Salon Halieutis : Les autorités empêchent un sit-in contre la participation d’Israël

Les autorités locales d’Agadir ont empêché un sit-in qui devait se tenir dimanche, devant le parc des expositions où s’est tenu le Salon Halieutis, du 6 au 9 février à Agadir. Le rassemblement a été initié en oppositionà la participation d’une délégation israélienne, selon un communiqué de l’Observatoire marocain contre la normalisation. L’instance a condamné ce qu’elle a décrit comme une «répression autoritaire».

La même source a critiqué le traitement des autorités, qu’elle qualifie de «violation flagrante du devoir légal et politique de criminaliser et d’empêcher toute forme de présence ou d’apparition de l’entité terroriste sioniste et de ses symboles à l’intérieur du territoire national».

Selon l’Observatoire, il s’agirait d’une «démonstration honteuse qui contredit la position populaire marocaine ferme et exprimé dans la rue, à travers les marches et les événements, en particulier dans le contexte de l’escalade du génocide commis par l’occupation contre le peuple palestinien à Gaza».

Par ailleurs, l’instance a soutenu que l’interdiction de la manifestation soulignait «une tendance autoritaire visant à imposer la normalisation au peuple marocain et à réprimer toute expression populaire du rejet catégorique de cette pénétration sioniste dans divers domaines».