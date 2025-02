Cinéma : Christopher Nolan construit une ville au Maroc pour son film «The Odyssey»

Le film très attendu du cinéaste hollywoodien Christopher Nolan, «L’Odyssée», est actuellement en tournage au Maroc. Des photos récentes partagées en ligne révèlent que le plateau se situe dans la kasbah Aït Ben Haddou, un site historique connu pour ses fortifications datées du XIe siècle. Un décor de ville est en cours de mise en place, spécialement pour raconter cette épopée grecque en image.

According to a tourist in Aït-ben-Haddou, Morocco, the city will represent Troy in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’.



Filming is set to begin on location in a week. pic.twitter.com/AZCDz6pKNU