MolenGeek : Ibrahim Ouassari dénonce une «volonté de nuire» qui «ne restera pas sans suite»

Fondateur du site parodique Nordpresse, Vincent Herregat (dit Flibustier) a été l’auteur, ce week-end, d’une série de tweets incriminant l’ASBL bruxelloise MolenGeek. Selon l’enseignant spécialiste de la vérification d’informations sur Internet, l’organisation de formation aux métiers de la tech aurait profité de la situation de certains de ses bénéficiaires décrocheurs pour continuer à recevoir les aides publiques allouées par Bruxelles Formation.

Dans ses posts, supprimés depuis, le conférencier et animateur dit détenir «15 témoignages anonymes» qui corroboreraient les faits. Il a annoncé égalemment que Bruxelles Formation a mis fin aux subventions suite aux problèmes remontés par les témoignages.

Le co-fondateur de l’ASBL, Ibrahim Ouassari, a réagi en fustigeant sur les réseaux sociaux des «informations fausses et sorties de leur contexte» pour «nuire à MolenGeek». Vincent Flibustier a fait savoir qu’il retirait l’ensemble des publications, en faisant état de «diverses intimidations».

Après avoir balancé des fakenews, sorti des images hors contexte et tenté de décrédibiliser notre travail, il choisit maintenant de jouer la carte de la victime

Lui qui critique les médias n’a même pas cherché à vérifier quoi que ce soit

Sa priorité? Faire du bruit, pas informer https://t.co/s0tgAJ6YHM — Ibrahim Ouassari (@Ibiwas) February 9, 2025

Qu’en est-il des subsides évoqués ?

Contacté ce lundi matin par Yabiladi, Ibrahim Ouassari estime que «décortiquer les fausses informations est le métier» de Vincent Flibustier, qui «savait donc ce qu’il faisait en s’attaquant à MolenGeek à travers les mêmes méthodes de propagation d’informations fausses et sorties de leur contexte pour manipuler les opinions». A ce titre, l’entrepreneur belgo-marocain affirme à notre rédaction que c’est son ASBL qui a pris la décision de mettre fin au partenariat avec Bruxelles Formation et non l’inverse, pour des considérations liées à la qualité d’accompagnement des bénéficiaires et non pour des irrégularités financières, comme l’auraient laissé croire les allégations.

Selon Ibrahim Ouassari, la démarche du bailleur de fonds public n’aurait pas aidé le centre de formation basé à Molenbeek à inculquer à certains jeunes sélectionnés une culture d’entreprise, dans l’optique de les préparer au marché de l’emploi, qui nécessite de s’exercer à une ligne de conduite minimale en vue d’intégrer le monde du travail.

«On ne peut pas faire de dérogations pour des jeunes qui arrivent en fin matinée au cours parce qu’ils ont passé la nuit devant les jeux vidéos.» Ibrahim Ouassari

Les fausses informations «ne resteront pas sans conséquences»

Ces propos confirment ceux donnés par le formateur au journal L’Echo, auprès duquel Ibrahim Ouassari indique que son ASBL devrait faire sans une aide publique de 180 000 euros. «L’objectif du bailleur est d’avoir une bonne expérience, mais elle n’est pas bonne pour nous en tant que formateurs et elle ne l’est pas pour nos bénéficiaires, si elles ne leur permet pas d’acquérir une certaine culture entrepreneuriale qui leur facilitera l’accès au monde du travail», nous déclare le CEO de Molengeek.

Dans ce contexte, le formateur belgo-marocain réaffirme auprès de notre rédaction que la polémique construite autour de ces faits relève d'une «campagne de diffamation et de fausses informations avec une volonté de nuire, basée sur 15 témoignages anonymes et décontextualisés sur 4 000 bénéficiaires, dont 3 985 n’ont eu étonnamment aucun problème avec MolenGeek».

Questionné par Yabiladi sur les suites judiciaires susceptibles d’être données, Ibrahim Ouassari a déclaré que celles-ci «pourraient être envisageables», d’autant que les messages incriminés «ne relevaient pas de l’erreur ou de l’imprécision, mais bien de la volonté de porter atteinte à MolenGeek». «Jamais je n’ai vu une initiative associative attiser autant de jalousies, venant de surcroît d’un autre formateur, que nous ne considérons aucunement comme un concurrent», s’est il exclamé.