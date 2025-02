Moyen Orient : Le Marocain Africorp Consortium rachète Intercoil International

Africorp Consortium, holding multisectorielle bien implantée en Afrique, franchit une nouvelle étape avec son pôle industriel Africorp Industry. Début 2025, le groupe a acquis plus de 60 % d’Intercoil International - Simmons®, leader de l’industrie de la literie au Moyen-Orient, fort de 50 ans d’activité en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans 18 autres pays. Cette opération stratégique marque l’entrée du groupe sur le marché moyen-oriental avec trois implantations industrielles dans la région.

Le 9 février à Doha, Africorp Consortium a également signé une convention d’investissement bilatérale avec Al-Hazeem Holding Group, actionnaire minoritaire d’Intercoil, pour un montant de 55 millions de dollars sur cinq ans. Cet accord, conclu lors d’un sommet réunissant les ministères de l’Industrie et du Commerce du Maroc et des Émirats arabes unis, vise à renforcer la production et l’innovation dans le secteur de la literie et du sommeil.

Un acteur mondial en pleine expansion

Avec cette acquisition, Africorp Industry, déjà connu en Afrique grâce à sa marque phare Dolidol, devient un acteur majeur de la région Middle East & Africa (MEA) et se hisse parmi les cinq plus grands fabricants mondiaux de literie. Intercoil, qui détient la licence Simmons® dans 20 pays du Moyen-Orient et du Levant, consolide son leadership régional avec trois sites de production en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dolidol, présent dans une douzaine de pays africains dont le Nigéria avec quatre usines, mise sur ce partenariat pour accélérer son développement, moderniser ses infrastructures et diversifier son offre avec des solutions de literie innovantes et durables. Le groupe détient désormais les licences Simmons® et Therapedic dans 20 pays du Moyen-Orient, en complément de marques prestigieuses comme Sealy, Tempur, Bultex, Epeda, Merinos et Pikolin.

Une stratégie articulée autour de cinq axes majeurs

1. Expansion industrielle

• Modernisation de l’usine de Ras Al Khaimah (RAK) aux Émirats.

• Augmentation de 50 % de la capacité de production en Arabie saoudite.

• Création d’une nouvelle unité de fabrication pour la mousse, les matelas et le mobilier.

• Diversification vers le secteur du mobilier en bois, avec une usine dédiée au marché hôtelier.

2. Croissance commerciale et expansion régionale

• Ouverture de 20 nouveaux magasins Intercoildans des marchés clés : Émirats, Arabie saoudite, Irak, Oman, Koweït, Bahreïn, Qatar et Égypte.

• Développement de showrooms intelligents intégrant intelligence artificielle (IA) et réalité virtuelle (VR) pour une expérience immersive.

3. Innovation et leadership technologique

• Investissement en recherche et développement (R&D) pour des solutions de sommeil basées sur l’IA.

• Déploiement de produits de literie intelligents avec capteurs connectés.

• Accélération du e-commerceet du marketing digital pour capter de nouveaux segments de clientèle.

4. Engagement pour la durabilité

• Mise en place de sites de production alimentés par énergie solaire aux Émirats et en Arabie saoudite.

• Développement de matelas 100 % recyclables.

• Collaboration avec des institutions académiques pour concevoir des technologies de mousse écologiques.

5. Renforcement du positionnement de marque

• Expansion de la marque Simmons® dans la région MEA.

• Positionnement du projet comme collaboration stratégique maroco-émiratie, soutenue par les gouvernements des deux pays.

Un signal fort des relations économiques entre le Maroc et les Émirats arabes unis

Ce partenariat illustre la montée en puissance des synergies industrielles et commerciales entre le Maroc et les Émirats. Il intervient dans un contexte de forte transformation du marché saoudien, porté par des initiatives comme Neom, l’Exposition universelle 2030 à Riyad et la Coupe du monde 2034, qui stimulent les investissements en infrastructures et en hôtellerie.

Pour Intercoil, qui célèbre son 50ᵉ anniversaire, cette alliance offre une opportunité unique d’accélérer sa croissance et de diversifier ses marchés. Dolidol, après l’acquisition du leader nigérian Mouka en 2021, poursuit son ambition de devenir un acteur incontournable du marché du sommeil en Afrique et au Moyen-Orient.