Initiative pour l’IA en France : Le Maroc, le Nigeria et le Kenya parmi les pays fondateurs

La France s’associe à huit pays, des organisations et des entreprises pour lancer «Current AI», une initiative visant à promouvoir une intelligence artificielle (IA) «d’intérêt général». Parrainé par 11 dirigeants du secteur technologique, ce projet a été dévoilé ce dimanche 9 février, à la veille du sommet sur l’IA à Paris. Le partenariat réunit plusieurs pays fondateurs, dont le Maroc, le Nigeria, le Kenya, le Chili, la Finlande, l’Allemagne, la Slovénie et la Suisse, selon l'AFP.

Soutenu par des figures comme Arthur Mensch (Mistral AI) et Fidji Simo (Instacart), «Current AI» bénéficie d’un investissement initial de 400 millions de dollars. L’objectif est de lever 2,5 milliards de dollars sur cinq ans afin de faciliter l’accès à des bases de données privées et publiques dans des domaines comme la santé et l’éducation. Des entreprises comme Google, Salesforce ou AI Collaborative, le groupe du fondateur d’eBay Pierre Omidyar, figurent aussi parmi les participants.

Nous avons les talents et les atouts pour réussir dans l'intelligence artificielle.



Bonne nouvelle : les entreprises françaises et étrangères annoncent 109 milliards d’euros d’investissements en France dans l’IA.



C’est historique. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2025

Le projet prévoit également d’investir dans des infrastructures et des outils open source pour garantir une IA plus «transparente et sécurisée» et de développer des systèmes d’évaluation de son impact social et environnemental.

«Current AI va contribuer au développement de nos propres systèmes d’intelligence artificielle en France et en Europe, afin de diversifier le marché et promouvoir l’innovation à l’échelle mondiale», a déclaré Emmanuel Macron dans le communiqué.

Cette annonce intervient à la veille du sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, qui réunira lundi et mardi à Paris des dirigeants politiques et économiques pour débattre des enjeux de cette technologie en pleine expansion.