François Ozon tournera L’Étranger d’Albert Camus au Maroc

Après Luchino Visconti en 1967, François Ozon s’empare du célèbre roman L’Étranger d’Albert Camus pour une nouvelle adaptation cinématographique dont le tournage débutera en avril au Maroc, selon le magazine Vogue. Un choix qui ne doit rien au hasard, tant les paysages du Royaume se prêtent à recréer l’atmosphère méditerranéenne du roman culte.

Publié en 1942, L’Étranger est considéré comme l’un des romans les plus marquants de la littérature francophone. Il suit le parcours de Meursault, un homme détaché de toute émotion qui, après la mort de sa mère, commet un meurtre sur une plage d’Alger. Jugé moins pour son crime que pour son indifférence, il incarne la philosophie de l’absurde chère à Camus. Traduit en 68 langues, l’ouvrage est le troisième roman francophone le plus lu dans le monde, derrière Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry et Les Misérables de Victor Hugo.

Avec son goût pour les œuvres audacieuses et les personnages complexes, François Ozon semblait prédestiné à revisiter L’Étranger. Le réalisateur, qui enchaîne les films à un rythme soutenu depuis Sitcom en 1998, a exploré de nombreux genres, du thriller au drame en passant par la comédie musicale. Son dernier film, Quand vient l’automne, a connu un beau succès en 2024, cumulant près de 700 000 entrées.

Aucune information n’a encore filtré sur le casting, mais l’annonce du tournage au Maroc suscite déjà l’intérêt. Le choix du Royaume s’explique par la nécessité de retrouver l’ambiance lumineuse d’Alger, ville où se déroule l’intrigue du roman. A Défaut de pouvoir tourner en Algérie, le Maroc offre une alternative idéale, avec ses décors naturels et son industrie cinématographique reconnue.

Le pays a déjà servi de cadre à de nombreuses productions internationales, de Gladiator à Dune, et pourrait donner à cette adaptation une authenticité visuelle précieuse.