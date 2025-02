Rougeole au Maroc : Polémique sur une troisième dose vaccinale au lycée Lyautey

Deux établissements relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à Casablanca sont concernés par des mesures de lutte contre la rougeole, après qu’un cas a été détecté dans une classe de GSB au Lycée Louis Massignon et un autre confirmé au collège relevant du lycée Lyautey. Consultées par Yabiladi, les correspondances adressées aux parents dans ce sens expliquent que le retour des élèves en classe sera conditionné par une vaccination récente, ou par l’autorisation des parents à faire vacciner leurs enfants dans les jours à venir.

Dans ce contexte, le lycée Lyautey lance une campagne vaccinale à partir du 10 février, conformément aux circulaires et au protocole du ministère de la Santé et de la protection sociale au Maroc. «Les élèves ayant déjà été vaccinés depuis moins de quatre semaines ne sont pas concernés par cette campagne. Toutefois, une attestation de vaccination récente doit impérativement être transmise par mail (...) au plus tard le mercredi 12 février», indique la direction de l’établissement, dans son courrier aux parents.

En plus de la double dose requise, des informations sur une troisième injection destinée aux élèves du lycée ont créé la polémique. Pour leur part, des professionnels de santé se sont interrogés sur l’intérêt de cette mesure, si les concernés sont doublement vaccinés. «Je n’ai jamais vu un cas de rougeole chez des enfants immunisés avec deux doses (ROR), donc je ne vois pas l’utilité d’une troisième», a fait savoir un pédiatre. À ce titre, le praticien affirme s’opposer à cette troisième injection à ses enfants ainsi qu’à ses patients.

Contacté par Yabiladi, le service santé du lycée Lyautey est resté injoignable.

Dans le cadre de la réponse à la propagation de l’épidémie de la rougeole au Maroc, le ministère de tutelle a insisté que la mesure de prévention la plus efficace restait la vaccination, particulièrement dans le milieu scolaire.

La campagne nationale dans ce sens concerne également le rattrapage vaccinal, pour les enfants de moins de 18 ans.