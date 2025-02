Bruxelles accueille le Salon de l’immobilier marocain SMAP Immo

La 9e édition du Salon marocain de la promotion immobilière SMAP Immo Bruxelles se tient cette fin de semaine sous le thème «le rendez-vous du succès».

Ce salon, inauguré en présence de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohamed Ameur, met en lumière le large éventail de l’offre immobilière nationale. Il est dédié à tous ceux qui envisagent d’investir dans un bien au Maroc, leur permettant de bénéficier d’un accompagnement expert et d’une offre diversifiée répondant aux attentes des acquéreurs et investisseurs.

De nombreux projets sont exposés, situés dans plusieurs villes et régions du Maroc, dans le but, selon les organisateurs, d’offrir une vision «complète et éclairée» du marché immobilier marocain.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Lazim, expert international en immobilier, qui anime des ateliers sur le droit immobilier marocain dans le cadre de cette édition, a indiqué que ce salon est destiné en premier lieu aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, notamment en Belgique, qui représente un «grand potentiel» pour le développement du pays d'origine, en général, et pour le secteur de l’immobilier, en particulier.

Cet événement offre l’occasion de réunir les professionnels du secteur, dont les promoteurs immobiliers, les établissements bancaires et les notaires, dans un lieu unique, en vue d’accompagner les futurs acquéreurs et faire aboutir leurs projets d’investissement dans l’immobilier au Maroc, a-t-il souligné.

Fort de plus de vingt-sept années d’expérience, SMAP Immo Bruxelles est leader des salons immobiliers marocains hors du royaume et offre une plateforme unique pour les investisseurs, les professionnels de l’immobilier et le grand public, relèvent les organisateurs.

Cette 9e édition du salon marque le début d’une tournée internationale, le SMAP Road Show 2025, qui se poursuivra avec des événements à Paris et Montréal, permettant aux investisseurs de découvrir les opportunités immobilières marocaines à l’échelle mondiale.