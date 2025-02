Dakhla : Clôture en apothéose de la 11e édition du Raid Sahraouiya

La 11e édition du Raid solidaire Sahraouiya s’est achevée, vendredi à Dakhla, dans une ambiance festive, marquée par la remise des prix aux vainqueurs. Cette cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence notamment du Wali de la région de Dakhla Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, du président du Conseil de la région, El Khattat Yanja, ainsi que d’un parterre de personnalités des sphères politique, sportive et sociale.

Ainsi, le duo composé des Marocaines Fatima Zahra Erragui et Soukaina Hammame, représentant l’Association Sakia El Hamra de développement et de solidarité à Laâyoune, a remporté le premier prix de cette édition. La deuxième place est revenue au binôme Isabelle Duparc et Séverine Collomb, pour l’association B-ABA Autisme. Le binôme Arianne Brodier et Lucie Rose, représentant l’association SOS Villages d’Enfants, a occupé, quant à lui, la troisième position.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de Lagon de Dakhla, organisatrice du Raid Sahraouiya, Laila Ouachi, a exprimé sa fierté de l’exploit réalisé par les deux jeunes femmes marocaines inspirantes, qui ont remporté le premier prix.

Cette cérémonie de clôture a également été marquée par la remise du trophée de la résilience au duo Sandra Claude Monkam Deutou (Cameroun) et Carine Edwige Mindze (Gabon), représentant la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), tandis que le trophée de la bravoure a été remis à la championne marocaine de tennis sur fauteuil roulant, Najwa Awane.

Le prix Voix solidaire a, quant à lui, été décerné au binôme Myriam Jakani et Salwa Bencheikh, en faveur de l’association Education for all, alors que le prix de L’histoire inspirante a été remis à la joueuse professionnelle marocaine de football, Imane Mondir.

Des chèques ont également été remis, à cette occasion, notamment à l’association «Espoir levant des enfants en situation de handicap», ainsi qu’à l’association SOS Villages d’Enfants, partenaire social du Raid Sahraouiya pour la deuxième année consécutive.

La cérémonie de clôture a été précédée par une conférence inspirante, animée par le réalisateur marocain Nabil Ayouch autour du thème «Résilience et dépassement de soi chez les femmes». Cette rencontre de partage d’expériences et d’histoires a été l’occasion de mettre en lumière l’importance de la résilience face aux difficultés.

Dans le cadre des activités de clôture de cette 11e édition du Raid Sahraouiya, les participantes ont également eu l’occasion de visiter deux institutions sociales de premier plan dans la ville de Dakhla, consolidant ainsi la dimension solidaire et humanitaire de ce défi sportif.

Depuis sa création, le Raid Sahraouiya s’est imposé comme un rendez-vous sportif féminin incontournable par la force de son engagement au soutien de causes sociales, comme pour la qualité extraordinaire de son programme.

Après une décennie de succès, le Raid Sahraouiya est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de bienveillance.