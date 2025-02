Afrique : La RDC demande le soutien du Maroc dans son conflit avec le Rwanda

Le président du Parlement de la République Démocratique du Congo a pris part à la conférence des présidents des Parlements des États africains atlantiques organisée les 6 et 7 février à Rabat. Une occasion pour Vital Kamerhe d'appeler les participants à soutenir son pays dans son conflit ouvert avec le Rwanda.

«J'ai répondu à cet appel de mon collègue du Maroc pour profiter de cette tribune afin d'appeler les pays frères d'Afrique à la solidarité autour de mon pays, la RDC qui vit un drame en ce moment», a-t-il souligné dans des déclarations à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Dans un discours prononcé à la conférence, Kamerhe «a salué la vision du Roi Mohammed VI du Maroc en réunissant les pays riverains de l'océan Atlantique pour développer un cadre d'échanges et de coopération visant un développement et une croissance économique collective», rapporte un média congolais.

Il a également «sollicité l'implication du Roi Mohammed VI en tant que grand leader africain pour mobiliser les Chefs d'État de la région des Grands Lacs africains et de l'Afrique sur la solidarité africaine. Le Rwanda pille depuis plus de 30 ans les ressources naturelles de la RDC dans la grande indifférence de nos frères africains et du reste du monde», ajoute la même source.

Le Maroc entretient d’excellentes relations avec la RDC, pays reconnaissant la marocanité du Sahara occidental et ayant ouvert un consulat général à Dakhla. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le chef de la Direction générale des études et de la documentation (DGED), Yassine Mansouri, se sont rendus cette semaine en RDC et au Rwanda.