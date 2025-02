Casablanca : Un nouveau lycée français à Casa Anfa

Le Lycée Français International Alphonse Daudet (LFIAD), établissement du réseau mlfmonde et de l’Office Scolaire et Universitaire International (OSUI), a officiellement inauguré son nouveau campus au cœur de Casa Anfa. Cette implantation marque une étape clé dans l’évolution de l’établissement, qui quitte Ain Sebaa, son site d’origine depuis 2017, pour s’installer dans un cadre moderne conçu selon les meilleurs standards internationaux.

S’étendant sur deux hectares, le nouveau campus du LFIAD offre des infrastructures de pointe pensées pour favoriser l’apprentissage et l’épanouissement des élèves. Il comprend notamment des salles de classe modulables, un FabLab, des laboratoires scientifiques, une piscine semi-olympique et de vastes espaces verts. Conçu par Anfa Realties, le projet architectural allie innovation et durabilité, en parfaite adéquation avec la vision éducative du réseau OSUI-mlfmonde.

«Ce campus illustre notre engagement à offrir un enseignement d’excellence, fondé sur l’interculturalité et le plurilinguisme. Il constitue un cadre idéal pour former les citoyens du monde de demain», souligne Sophie Churlet, cheffe d’établissement et coordinatrice du réseau OSUI.

Dès la maternelle, le LFIAD met en œuvre une approche plurilingue ambitieuse : à partir de 2025, 50 % du volume horaire sera dispensé en anglais. Les élèves bénéficient également de parcours bi, tri et quadrilingues, en préparation aux diplômes français tels que le DNB et le Baccalauréat Français et son option Internationale (BFI). Des certifications en langues étrangères (Cambridge English, CIMA, DELE) et en compétences numériques (PIX) viennent enrichir cette formation, accompagnée de nombreux projets interdisciplinaires et activités périscolaires.

L’inauguration a été présidée par Christian Masset, président de l’OSUI-mlfmonde, en présence de Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc, et de Claudie Haigneré, première astronaute européenne et ancienne ministre française.

Les inscriptions pour 2025-2026 sont ouvertes depuis le 15 janvier et se poursuivent jusqu’au 19 mars 2025, sous la supervision du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc (SCAC). Les familles intéressées peuvent obtenir plus d’informations sur le site du lycée : www.lfialphonsedaudet.com.