Maroc : Comaner acquiert Biomag pour devenir un leader dans l’agroalimentaire

Comaner, leader marocain des ingrédients et additifs alimentaires, annonce l’acquisition de Biomag, acteur majeur dans la production d’arômes et de blends pour l’industrie agroalimentaire. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de diversification de Comaner.

La transaction, qui reste soumise aux autorisations réglementaires nécessaires, marque une nouvelle étape dans le développement du groupe. «L’acquisition de Biomag nous permet de renforcer notre expertise dans les arômes et les blends tout en consolidant notre position de ‘one-stop-shop’ pour l’industrie agroalimentaire», déclare Mounir Kouhen, PDG de Comaner.

De son côté, Sadek Tazi, gérant de Biomag, souligne que cette intégration va permettre à Biomag de bénéficier de l’expérience et du réseau commercial de Comaner. «Cette opération va accélérer notre croissance sur un marché en pleine expansion, en s’appuyant sur le savoir-faire et la solidité financière de Comaner», explique-t-il.

Fondée en 1980, Biomag s’est imposée comme une référence marocaine dans la production d’arômes liquides et en poudre, ainsi que de blends destinés à divers segments de l’agroalimentaire, allant des produits laitiers aux confiseries, en passant par la charcuterie. L’expertise de Biomag viendra ainsi compléter l’offre de Comaner, qui opère dans l’importation, la production et la distribution d’une large gamme d’ingrédients alimentaires.

L’opération a été accompagnée par plusieurs experts financiers et juridiques : Ascent Capital Partnerset Burj Finance en tant que conseils financiers respectifs de Biomag et Comaner, ainsi que ASAFO & Co., Afrique Advisors, SOFI et Boughaleb & Associés.

Avec cette acquisition, Comaner confirme son ambition de devenir un acteur incontournable du secteur agroalimentaire marocain et d’accélérer son expansion sur le marché des ingrédients et additifs alimentaires.