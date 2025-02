Coupe du Monde 2030 : Une opportunité en or pour la jeunesse marocaine

La Coupe du Monde 2030 représente une chance inédite pour la jeunesse marocaine, ont affirmé les intervenants lors d’une rencontre organisée dans le cadre de L’Débat, sous le thème «La Coupe du Monde, quelles opportunités pour la jeunesse ?».

Le Maroc aura besoin de près de 30 000 jeunes volontaires pour cet événement planétaire, une opportunité unique pour acquérir de nouvelles compétences, suivre des formations et bénéficier d’expériences professionnelles. Les participants ont insisté sur les avantages de cet engagement, notamment la possibilité de travailler aux côtés de professionnels du sport, d’élargir leur réseau et de développer un savoir-faire précieux. À l’issue de la compétition, un certificat de participation attestera des compétences acquises par ces jeunes.

L’événement a également mis en lumière le potentiel de la Coupe du Monde 2030 pour les jeunes en situation de NEETs (ni en emploi, ni en études, ni en formation). L’objectif est de les intégrer au dispositif organisationnel et de leur offrir une expérience structurante pouvant déboucher sur des opportunités de carrière.

Les intervenants ont souligné l’importance d’une répartition équitable des retombées économiquesà travers le pays. Tous les territoires du Royaume doivent bénéficier des opportunités liées à l’organisation de la compétition afin d’assurer un développement harmonieux.

Par ailleurs, les experts ont salué les investissements conséquents réalisés par le Maroc en matière d’infrastructures sportives et de transport : modernisation des stades, développement des aéroports, amélioration du réseau routier et extension du TGV. Ces avancées confirment la capacité du Royaume à organiser un événement d’envergure mondiale.

Organisée par les associations Marocains Pluriels et Oxy’Jeunes, cette rencontre a réuni des figures emblématiques du football et du journalisme sportif, dont Aziz Bouderbala, Hamza Hachlaf et Lino Bacco.