Maroc : L’ONCF lève 2 milliards de dirhams en Green Bonds

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a réussi, le 7 février 2025, sa deuxième émission obligataire verte, levant un montant de 2 milliards de dirhams auprès d’investisseurs institutionnels. Cette opération, qui a suscité un vif intérêt, a été sursouscrite 5,25 fois, avec un total de 10,49 milliards de dirhams de demandes enregistrées.

Cette émission a bénéficié d’un soutien massif des acteurs financiers marocains, notamment des OPCVM, compagnies d’assurances, caisses de retraite et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Un acteur international, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), a également participé, confirmant la confiance des institutions internationales dans la stratégie de l’ONCF.

Les Green Bonds émis sont répartis en quatre tranches, avec des maturités allant de 15 à 30 ans et des taux fixes ou révisables. Ces obligations sont garanties par l'Etat marocain, via la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE), ce qui renforce leur attractivité. L’opération a été structurée avec l’appui de CDG Capital, conseiller financier et organisme en charge du placement.

Les ressources obtenues serviront à financer des projets ferroviaires respectueux de l’environnement, notamment l’électrification des lignes, la modernisation des infrastructures et l’amélioration de l’efficacité énergétique du réseau.