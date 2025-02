Le Maroc choisit l’artillerie israélienne au détriment du Caesar français

Selon le journal français La Tribune, le groupe israélien Elbit Systems a remporté un contrat pour fournir 36 pièces d’artillerie autotractées Atmos 2000 aux Forces armées royales (FAR), qui utilisaient jusqu’ici le système Caesar de KNDS France.

Malgré un rapprochement diplomatique entre Rabat et Paris à l’automne 2024 et une première commande de Caesar en 2020, le choix s’est finalement porté sur l’Atmos 2000, monté sur un camion tchèque Tatra. Cette décision intervient alors que les relations entre les FAR et KNDS France s’étaient dégradées. Les Marocains avaient rapidement signalé des dysfonctionnements sur les canons livrés en 2022, et la lenteur du groupe français à résoudre ces problèmes a suscité leur mécontentement. Certaines pièces seraient encore hors service à ce jour.

L’offre d’Elbit Systems est donc apparue comme une alternative crédible, d’autant que Rabat attendait un geste commercial de la part de KNDS France, qui n’a jamais été accordé. Ce faux pas français impacte aussi Arquus, qui espérait vendre des véhicules d’accompagnement aux FAR.

L’Atmos est un système d’artillerie monté sur un châssis de camion 6×6 ou 8×8. Sa cabine blindée peut accueillir entre 2 et 6 membres d’équipage, incluant un conducteur, un commandant et jusqu’à quatre artilleurs, ainsi que leur équipement personnel.

L’Atmos offre une puissance de feu importante avec une portée dépassant 40 km grâce aux obus ERFB-BB. Conçu pour un déploiement rapide sur terrains difficiles, il dispose d’un système de tir et de repli rapide («shoot-and-scoot») grâce à une suite électronique intégrée et un système de chargement automatique réduisant l’effort de l’équipage. Il peut tirer tous les types de munitions de 155 mm utilisés par l’OTAN et d’autres armées, avec un stockage embarqué d’au moins 18 obus, charges propulsives et fusées.

Selon le SIPRI, Israël est aujourd’hui le troisième fournisseur d’armement du Maroc, représentant 11 % de ses importations militaires.